- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a vizitat, vineri, Muzeul de Arta "Ion Irimescu" din Falticeni, cel mai mare muzeu de autor din tara, pentru a-i aduce un omagiu marelui sculptor sucevean, dar si pentru a-i indemna pe romani sa-i treaca pragul si sa admire lucrarile. Intr-un comunicat…

- Alex Trebek, omul care a intrat in Cartea Recordurilor pentru cele mai multe episoade de quizz prezentate, a murit. Vedeta Antenei 1, Dan Negru, a fost cel care a anunțat tragedia, pe o rețea de socializare. Decesul s-a petrecut chiar in ziua in care s-a anunțat ca Joe Biden a caștigat alegerile…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut joi prima sa activitate publica in afara resedintei sale oficiale in ultimele sapte luni, de cand a inceput pandemia COVID-19, relateaza agentiile internaționale citate de Agerpres.

- Valentin Ivancea, președintele ales al Consiliului Județean, a vizitat, vineri, etajele cu pacienți COVID-19 amenajate la Spitalul Municipal Bacau. „Batalia cu pandemia e departe de a fi incheiata. Cifrele cresc, alarmant, de la o zi la alta, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Meciul dintre Backa Topola și FCSB a reușit sa intre in Cartea Recordurilor și sa uimeasca presa internaționala. Echipa lui Gigi Becali a reușit sa se califice in turul 3 preliminar la Europa League cu un scor de 11-10, dupa loviturile de departajare.

- Aprovizionarea cu apa potabila și crearea unor locuri de munca sint doar citeva din subiectele discutate de Igor Dodon cu administrația r. Leova. Președintele țarii, Igor Dodon, se afla intr-o vizita de lucru in raionul Leova. Șeful statului s-a intilnit cu Nicolae Prițcan, președintele raionului, dar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vizitat astazi Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova. Acesta a vizitat vizitat mai multe secții, dar și Laboratorul de genetica, acolo unde sunt prelucrate probele SARS-Cov2. De asemenea, in timpul vizitei sale in Banie, ministrul Nelu Tataru a avut o intalnire…

- „Caravana Bucuriei”, proiectul de implicare sociala al Voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a poposit saptamana aceasta in doua spitale oncologice din București: miercuri la Centrul de Ingrijiri Paliative „Sfantul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor și joi la Institutul Oncologic…