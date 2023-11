Cu fiecare an care trece, targurile de Craciun devin o tradiție indragita in intreaga lume, aducand bucurie și spirit festiv in inimile oamenilor. Dar v-ați intrebat vreodata cum a inceput aceasta tradiție magica? Haideți sa ne intoarcem in timp pentru a descoperi povestea primului targ de Craciun organizat vreodata. Povestea are loc in secolul al XIV-lea, intr-un mic oraș german numit Bautzen. Este anul 1434, și locuitorii acestui oraș au fost primii care au avut ideea stralucita de a crea un loc special unde oamenii sa se adune și sa celebreze spiritul Craciunului. Astfel, a luat naștere primul…