Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care s-a aflat in prim-planul vieti politice din tara si judetul Neamt, dar in care in care era inca prezent, cochetand cu diverse formatiuni, Vlad Marcoci se ocupa de un resort cunoscut si apreciat, Pensiunea Panaghia, care este situata la cateva sute de metri de barajului de la…

- ”Este evident ca in sistemul bugetar trebuie sa se faca aceasta reforma. Trebuia sa se faca aceasta reforma de foarte mult timp. Am inteles ca nu si-a asumat-o nimeni. Aveti fraierul de serviciu care isi asuma aceasta reforma”, a declarat, joi seara, la Romania TV, Marcel Ciolacu. Acesta a precizat…

- Consiliul Concurenței și-a dat acordul privind tranzacția prin care societatea HS Timber Productions Sebeș S.R.L., cea mai mare fabrica de cherestea din Romania, a fost achiziționata de grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH. Odata cu incheierea tranzacției, vanzarea de acțiuni inițiata in 18 aprilie…

- „The Floor” este quiz show-ul care a cucerit Europa, iar in curand va fi difuzat și la Kanal D. Momentan nu se știe daca Dan Negru va fi prezentatorul noii emisiuni. Kanal D le pregatește telespectatorilor o experiența unica, odata cu achiziționarea unui format international de succes, „The Floor”,…

- Marius Dulca (43 ani) este noul Director al Academiei Dinamo. Nascut la Caransebeș, cu o experiența de peste 20 de ani in fotbal, in Romania (la FC Caransebeș, Juventus București, ACS Juniorul 2014) și Austria (la SV Horn, ATSV Hollabrunn), el e fost numit pe 9 iulie pentru a construi viitorul „cainilor”.…

- BAT, JTI, PMI și Imperial Tobacco, care reprezinta circa 95% din piața, au investit pana acum in Romania circa 1,8 miliarde de euro și vireaza anual la buget aproximativ 4 miliarde de euro, insemnand accize, TVA și alte taxe și impozite. Conform datelor INS, exporturile de produse din tutun au fost…

- Continue reading „L-am vazut pe Laidouni la echipa a doua a lui Angers. Asta i-am zis prima data”. Cum a facut Gabi Glavan, noul director sportiv de la Dinamo, un transfer uluitor pentru Romania. Video at Info real.

- ■ intr-un comunicat de presa, se reamintește contextul in care s-a produs nașterea la domiciliu a unei tinere din Targu Neamț ■ pentru ca au aparut ceva probleme, femeia, care era la o cincea naștere, a fost transportata la spital ■ nașterea la domiciu nu este reglementata in Romania ■ Dupa cele doua…