Povestea lui Cristian Deacu – IT-istul care a adus Brașovul în prim-planul zborurilor cu parapanta din lumea întreagă De doi ani, Brașovul a devenit un punct de reper pe harta zborurilor cu parapanta datorita lui Cristian Deacu (foto sus, in mijloc). Datorita lui, de doi ani, in județul nostru se organizeaza concursuri internațioanale la care iau parte zeci dintre cei mai valoroși parapantiști din toata lumea. IT-ist de meserie, din București, Cristian Deacu și-a intemeiat propria afacere in 2007. Pasiunea pentru zborurile cu parapanta a aparut in urma cu mai bine de zece ani. A inființat chiar și un club, Sky Dreamers, care a devenit lider național in domeniu și cu ajutorul caruia poate organiza competiții de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

