Povestea japonezei care a plecat de la birou cu două minute mai devreme O angajata din Japonia a plecat de la job cu doua minute mai devreme, pentru a prinde autobuzul. Ceva banal, am putea spune noi romanii. Altceva pentru ei, japonezii… Povestea femeii care a plecat cu doua minute mai devreme de la munca nu s-a dovedit deloc a fi sau a ramane ceva banal. S-a ajuns pana acolo incat situația a fost semnalata de Consiliul școlar al orașului Funabashi, din prefectura Chiba. Totul s-a transformat intr-un fel de ancheta, iar banala poveste a japonezei care a plecat de la birou cu doua minute mai devreme a fost la un pas de a deveni „thriller”. Nu au vrut sa rateze autobuzul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

