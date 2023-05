Stiri pe aceeasi tema

- Un vrancean din Slobozia Bradului a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, obligat sa presteze munca in folosul comunitații și are de achitat despagubiri catre ANAF, dupa ce a fost gasit vinovat, definitiv, pentru evaziune fiscala. Faptele acestuia s-au derulat, potrivit rechizitoriului, pe tot…

- Ion Tiriac, marcat pe viata! Dezvaluire incredibila facuta de catre magnat. Vezi AICI anuntul uluitor facut de catre cel mai bogat roman... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un nemțean in varsta de 52 de ani a fost condamnat la detenție pe viața de Tribunalul Neamț. Barbatul a primit cea mai dura pedeapsa pentru uciderea fiicei sale de cinci ani si a fostei sotii, cadavrul acesteia nefiind descoperit.

- Fondatorul unei intreprinderi a fost condamnat pentru evaziune fiscala si a fost obligat sa achite statului un prejudiciu de 9 milioane de lei. Procurii au constatat ca intreprinderea nu a platit impozite si taxe in valoare de peste cinci milioane de lei.

- Joi, 6 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Maramureș, pe numele unui barbat de 39 de ani din Baia Mare. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de evaziune…

- Un administrator de intreprindere a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Recent, invinuitul a fost condamnat intr-un dosar penal – contrabanda cu miez de nuca de 57 milioane lei exportat in Turcia,…

- Iulian Bot, zis „Viscol”, dat in urmarire internaționala dupa ce a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar in care si fostul sef al IPJ Timis Sorin Muntean a fost cercetat si condamnat, a fost prins in Italia, scrie Digi24. Mandatul de executare a…

- Chiar daca acum Alin Oprea și-a refacut viața, dupa divorțul de Larisa Uța, fosta soție, cei doi pare ca se rabzoiesc in continuare. Cu toate ca i-a jurat iubire veșnica noii sale partenere, Medana, de aceasta data, Alin Oprea a mai avut de rezolvat un proces cu fosta femeie din viața sa. Fosta soție…