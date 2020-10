Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu a vazut macar o data celebra animatie „Cartea Junglei“, cu Mowgli, cu baietelul crescut de lupi si prieten cu ursul Baloo si pantera neagra Bagheera? Povestea este inspirata de un personaj real, un baiat de aproximativ sase ani, descoperit in jungla indiana, in anul 1872. Desi ecranizarile au…

- Explozia din Beirut a lasat in urma zeci de persoane prinse sub daramaturi. Un barbat a fost gasit in viața de salvatorii voluntari, la 15 ore dupa ce ramasese captiv sub resturile casei distruse, potrivit DailyMail.Zeci de oameni sunt inca disparuți dupaexplozia de marți care a ranit peste 5.000 de…

- VIDEO. Baloo din Carpati. ATENȚIE, SE RADE! La fel ca Baloo din Cartea Junglei, ursulețul adorabil din filmare pare ca a gasit soluția ideala pentru mancarimea de pe spate fix in fața unei camere de monitorizare din munții noștri. Casuța micului ursuleț este Parcul Național Calimani din cadrul Romsilva,…

- Imagini amuzante au fost surprinse in Parcul Național Calimani – un ursuleț a fost filmat de o camera de monitorizare in timp ce se scarpina pe spate cu ajutorul unui copac, intocmai ca Baloo din Cartea Junglei. Inregistrarea a fost postata pe pagina de Facebook a Romsilva. Source

- Imagini amuzante au fost surprinse in Parcul Național Calimani – un ursuleț a fost filmat de o camera de monitorizare in timp ce se scarpina pe spate cu ajutorul unui copac, intocmai ca Baloo din Cartea Junglei. Inregistrarea a fost postata pe pagina de Facebook a Romsilva.

- Un ursuleț care-și face veacul in Parcul Național Calimani a gasit o soluție pentru mancarimile de pe spate. Acesta s-a scarpinat de zor de un copac, intreaga scena fiind surprinsa de camerele de monitorizare ale parcului. Uneori trebuie sa improvizezi pentru a-ți rezolva problemele. Așa a facut și…

- Un pui de urs a fost surprins de camerele de monitorizare din Parcul Național Calimani jucandu-se precum Baloo, celebrul personaj animat din ”Cartea Junglei”.Ursulețul adorabil din filmare pare ca danseaza in timp ce se scarpina pe spate frecandu-se de zor de de un copac. Imaginile au fost postate pe…

- Cine a spus ca varsta este doar un numar, cu siguranța a vazut imagini cu Monica Bellucci, la cei 55 de ani ai sai! Actrița arata in continuare ireproșabil, furand, ca de obicei, privirile, atunci cand participa la evenimente mondene, noteaza click.ro. Cea mai recenta ieșire de acest gen a divei a fost…