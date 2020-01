Simona Halep, 28 de ani, finalista din 2018 de la Australian Open, are doua victorii clare in fața estoniencei Anett Konteveit, dar ambele meciuri au fost in 2017. Cele doua se infrunta miercuri, de la ora 02:00, in sferturi, meci transmis de Eurosport. „E puternica. Eu sunt aici pentru a infrunta orice provocare pe care o primesc. Nu ma gandesc negativ la joc. Vreau sa fiu pe teren și sa dau ce am mai bun. ...