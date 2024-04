Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki a fost la un pas sa se arda, dupa ce o oala incinsa a cazut de pe aragaz. Totul s-a imtamplat in timp ce vorbea cu unul dintre concurenți. Juratul a fost la un pas de un incident nefericit!

- Richard Abou Zaki de la Chefi la Cuțite are o familie superba. Alessandra Ferrari este femeia care i-a daruit sprijin, iubire in ultimii opt ani. Cei doi au impreuna o fetița. Iata cum a inceput povestea lor de dragoste.

- Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner formeaza noua echipa a juraților show-ului culinar Chefi la Cuțite de la Antena 1. Catalin Scarlatescu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei patru colegi din industrie. Ce a dezvaluit despre unul dintre ei: „Din tinerețe”.…

- Nu se mai ascunde! Andreea Sasu, iubita romanca a lui Philipp Plein, a postat pe Instagram primele imagini cu burtica de gravida. Celebrul model radiaza de fericire de cand s-a impacat cu celebrul designer german! Andreea Sasu, primele imagini cu burtica de gravida Andreea Sasu a revenit in brațele…

- In prima ediție a celebrului show culinar Chefi la cuțite Richard Abou Zaki nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Din ce motiv s-a emoționat juratul. Ce a dezvaluit despre familia lui.

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.

- Indragostit de bucatarie inca din copilarie, Chef Richard Abou Zaki este gata pentru o noua etapa in viața sa profesionala: odata cu debutul sezonului 13 Chefi la cuțite va incepe și cariera lui in televiziune, ca o incununare a unui parcurs impresionant in domeniul gastronomic.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc. Unul dintre cei mai celebri actori a facut cel mai important pas al vieții sale: și-a cerut iubita in casatorie. A decis ca ea este aleasa, femeia pe care trebuie sa o duca la altar. Afla totul despre momentul emoționant. Logodna impresionanta in showbiz Celebrul…