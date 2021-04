Povestea fetiței orfane "Frumoasă ca Zăpada" născută în China și ajunsă fotomodel Vogue Când era bebeluș, Xueli a fost abandonata de parinți în fața unui orfelinat din China, țara unde albinismul este considerat un blestem. Acum are 16 ani și grația unui fotomodel care apare pe prima pagina a celebrei reviste Vogue sau în campaniile unor designeri de top din lumea modei, relateaza BBC.



Albinismul este o condiție genetica extrem de rara care afecteaza pigmentul, astfel încât pielea și parul sunt albe, iar ochii sunt foarte sensibili la lumina.



Angajații orfelinatului au botezat-o Xue Li: Xue înseamna &"zapada&", iar Li &"frumoasa&".… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 8 aprilie se aniverseaza o jumatate de secol de la prima Zi Internaționala a Romilor. Anul acesta se implinesc 50 de ani de cand sarbatorim Ziua Internaționala a Romilor. In 1971, la Londra, a avut loc primul congres internațional al romilor in care s-au stabilit simbolurile națiunii rome, o națiune…

- Regatul Unit a denuntat sambata reforma electorala efectuata in Hong Kong de Beijing, estimand ca China se afla in situatia de nerespectare "permanenta" a declaratiei comune semnate in 1984 privind fostul teritoriu britanic, relateaza AFP. Intr-un comunicat, ministrul britanic al afacerilor externe…

- Regatul Unit a denuntat sambata reforma electorala efectuata in Hong Kong de Beijing, estimand ca China se afla in situatia de nerespectare "permanenta" a declaratiei comune semnate in 1984 privind fostul teritoriu britanic, relateaza AFP. Intr-un comunicat, ministrul britanic al afacerilor…

- Autoritațile din China au arestat creierul unei inșelatorii de milioane de dolari care vindea soluție salina și apa minerala drept vaccin Covid-19, scrie hotnews . Barbatul, identificat drept Kong, studiase modul de ambalare ale vaccinurilor reale inainte de a face mai mult de 58.000 de doze proprii.…

- Pretul la platina a depasit luni pragul de 1.300 de dolari uncia, pentru prima data in ultimii sase ani, pe fondul pariurilor ca revenirea cererii industriale si normele mai stricte de poluare vor crea un deficit de aprovizionare pentru acest metal utilizat de industria auto, transmite Bloomberg. Normele…

- Olanda a fost lovita duminica, 7 februarie, de o furtuna puternica de zapada, prima din ultimii 10 ani, care perturba traficul feroviar si rutier, pe masura ce un front de aer rece traverseaza nordul Europei, relateaza Le Figaro. Serviciile feroviare au fost afectate si in Germania, in timp ce de cealalta…

- Regatul Unit a expulzat anul trecut trei spioni chinezi aflati pe teritoriul britanic cu vize pentru jurnalism, a anuntat joi cotidianul The Telegraph, citat de Reuters. Potrivit relatarii, care citeaza o sursa din guvernul de la Londra, trei ofiteri de informatii din Ministerul Securitatii Publice…