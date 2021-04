Stiri pe aceeasi tema

- „Cand spui ca disponibilizam oamenii si micsoram salariile, nu te astepti la ceva bun. Cand te lasa fara loc de munca, cand te lasa fara salariu, adica o reducere de 25%, nu prea poti sa accepti. Iata ca au trecut cateva zile, cam intuiam eu, dar nu eram sigur pana unde merg si iata ca s-a intamplat",…

- Incendiu violent ieri noapte la Borșa, in Maramureș. Pompierii militari din Borșa au intervenit cu doua autospeciale și au reușit sa salveze gospodaria. Din pacate, flacarile au mistuit terasa din lemn a casei, dar și alte bunuri. Acum, proprietarii așteapta ca poliția sa iși faca meseria. Spun asta…

- 2021 va fi anul in care multe companii, in special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite sa gaseasca soluții pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut. Potrivit Sierra Quadrant, pentru multe dintre ele, chiar și in condițiile revenirii economiei pe linia de plutire, misiunea va…

- Smiley și Pavel Bartoș sunt unii dintre cei mai buni prieteni din showbiz, dar dincolo de asta, puțini sunt cei care știu ca intre cei doi prieteni exista o relație mult mai apropiata, in spatele ecranului.

- Aseara, conducatorul auto al unui Audi cu numere provizorii de inmatriculare in judetul Constanta, a atras atentia celor care circulau in spatele lui intre Valu si Constanta. Mersul sau haotic le spunea celor din spatele lui ca este ceva in neregula cu el.Asa ca au sunat la 112 iar la intrare in Constanta,…

- Patru oameni de afaceri din Constanta, printre care un fost presedinte AVAS, au fost inculpati si trimisi in judecata pentru o evaziune fiscala de aproape 20 de milioane de lei. Totul s-a petrecut in timp ce se punea la pamant Combinatul „Solventul” Timisoara.

- Care a fost legatura mai puțin știuta dintre Prințesa Diana și Maica Tereza? Cei care aveau la cunoștința relația dintre ele și-au explicat liniștea și candoarea cu care Lady Di a ramas in istorie. Ce legatura a fost intre Prințesa Diana și Maica Tereza? Prințesa Inimilor a reușit sa aiba o relație…

- Fostul iubit al Diana, Hasnat Khan, a expus modul in care Martin Bashir, descris de acesta ca fiind viclean, a pradat prințesa. Khan a spus ca reporterul BBC „i-a umplut capul cu gunoi” pana cand prințul William, pe atunci adolescent, a avertizat-o pe Lady Di in privința lui: „Mami, nu este o persoana…