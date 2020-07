Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jim Carrey susține ca ‘dezgroapa” adevaruri de la Hollywood prin intermediul carții sale ‘Memoirs and Misinformation’. Starul a vorbit recent despre cartea sa, care prezinta o versiune fictiva a sa și a industriei filmului, explorand lumea reala. „Practic, folosesc ficțiunea pentru a spune adevaruri…

- Selly a dezvaluit, intr-o intervenție live, cați bani a pierdut trupa sa in ultimele luni. Vloggerul Selly a ramas paralizat dupa o plimbare pe Snagov. A fost dus de urgenta la spital "Nu am facut un calcul, dar destul de mult, pentru ca s-au anulat multe concerte. Era poate cea mai…

- Lionel Messi va ramane la FC Barcelona cel putin pana vara viitoare, dupa ce clauza care ii permitea sa plece liber a expirat pe 1 iunie. Starul argentinian are contract valabil pana in 2021, dar a avut dreptul sa-si gaseasca un alt angajament fara nicio compensatie.

- Ciprian Vlad este din Fagaraș și are 35 de ani. Pana de curand a manageriat un club in orașul sau, iar pe viitor iși dorește sa reușeasca sa puna pe picioare o afacere care sa ii ofere un confort material.

- Conor McGregor (31 de ani), vedeta irlandeza din UFC, a starnit un val de reacții din partea fanilor dupa ultima sa postare pe rețelele de socializare. Izolarea cauzata de pandemia de COVID-19 se pare ca i-a priit luptatorului, care s-a afișat pe Instagram cu un fizic impresionant. McGregor a pozat…

- Brian Austin Green , interpretul personajului David Silver din serialul TV Beverly Hills 902010, a confirmat despartirea in cel mai recent episod al podcastului sau. Starul american a spus ca sotia lui a calatorit in strainatate pentru a participa la o filmare timp de cateva saptamani, in toamna anului…

- Doliu la Hollywood! Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” si „Modern Family”, a murit, informeaza click.ro. Starul avea 86 de ani. Fred Willard murit vineri (15 mai), in casa lui din Los Angeles, din cauze naturale. Vestea trista a fost transmisa de fiica sa, Hope…

- Cum-necum, marea echipa de șoc Iohannis-Orban, dupa ce a facut nenumarate calcule, s-a impotmolit in timp. Și a dat peste cap cronometrul. In acest moment, orice numaratoare inversa iese prost. Cei doi nu mai au nicio posibilitate de a innadi starea de urgența cu starea de alerta. Intre cele doua…