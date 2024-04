Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Nahmany și-a intalnit sufletul pereche la semafor. L-a strigat, și de atunci sunt de nedesparțit. Vedeta a vorbit despre povestea de dragoste ca-n filme, intr-un interviu pentru Star Matinal.

- O vedeta din online a platit cu viața din cauza unei operații de infrumusețare! Influencerita avea doar 30 de aniO vedeta din online a murit dupa ce a facut o operație de infrumusețare. Elena Larrea era cunoscuta mai ales pentru actiunile de salvare a animalelor. De altfel, in multe dintre fotografii…

- La doar 15 ani, o tanara din Telciu, eleva in clasa a IX-a C la Liceul Sanitar din Bistrița, și-a pus capat zilelor, dupa ce a inghițit mai multe medicamente. Amalia era jucatoare și in echipa de handbal a școlii și era indragita și apreciata, atat de profesori, cat și de colegii de școala. Din […]…

- „Spitalul Bretonneau din Paris m-a informat despre decesul sau in aceasta dimineata", a declarat pentru AFP o persoana din anturajul desginerului, atragand totodata atentia asupra marii singuratati care-l inconjura pe creatorul de moda, aflat sub tutela, relateaza Agerpres.Intrat in atentia publicului…

- A murit Mioara Roman. Valuri de mesaje de la vedete pe pagina Oanei Roman Momente pline de durere pentru Oana Roman. Mioara Roman s-a stins din viața noaptea trecuta. Aceasta avea 83 de ani și locuia, de mai mulți ani, intr-un centru de ingrijire varstnici din Snagov. Oana a luat aceasta decizie pentru…

- Lumea filmului este in doliu! O actrița cunoscuta și indragita a murit la varsta de 101 ani! Vedeta era celebra pentru rolurile pe care le-a jucat de-a lungul timpului in peste 150 de filme.

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 87 de ani, fostul mare jucator, dar si antrenor, Cicerone Manolache.Acesta a jucat si la Farul Constanta, fiind component al formatiei, care, in sezonul 1966 1967, ocupa locul patru in Divizia A. Sotul meu Cicerone Manolache…