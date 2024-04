Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran, in varsta de 46 de ani, a fost criticata de-alungul timpului, in urma inor declaratii pe diverse subiecte. In cadrul podcast-ului „Play It”, vedeta a atins un alt subiect controversat. Vedeta a vorbit sincer și deschis despre aparențele din mediul online și de ce majoritatea femeilor…

- Cum a inceput povestea de dragoste dintre Tania Popa și soțul ei, barbatul in brațele caruia și-a gasit fericirea și liniștea. Cei doi s-au casatorit dupa o saptamana de relație. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Un american s-a mutat in Romania, intr-un mic oraș din județul Gorj, din dragoste pentru o romanca pe care a cunoscut pe Internet. Acum, cei doi doi formeaza o familie, iar Michael Bush este captivat de Romania. Ana Maria și Michael Bush au impreuna cu copil. Cei doi s-au cunoscut in perioada pandemiei.…

- Elena Gheorghe traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Cornel Ene de aproape 19 ani, iar acum artista a scris o piesa gandindu-se la barbatul care i-a oferit familia mult dorita. Artista a facut declarații emoționante despre cel mai nou proiect al sau.Elena Gheorghe, una dintre cele mai iubite…

- Raluca Badulescu a fost mama de weekend. Vedeta și-a lasat fiul la parinții ei, iar baiatul a stat la ea doar in weekend-uri. Iata ce relație are in prezent cu Alex, dar și ce declarații a facut ea cu privire la acest subiect important din viața sa!