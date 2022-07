Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez a anunțat ca ea și Ben Affleck s-au casatorit in mare secret, in Las Vegas, SUA. Acum, incep sa se afle mai multe detalii despre cel mai fericit eveniment din viața celor doi, iar unele dintre ele au legatura cu primele momente in care s-au cunoscut, acum aproape doua decenii. Solista,…

- Jennifer Lopez (52 de ani) și Ben Affleck (49 de ani) s-au casatorit intr-o capela din Las Vegas, la miezul nopții, intr-o ceremonie emoționanta, la care au luat parte și cei cinci copii ai lor, din mariajele anterioare. Nunta dintre artista și actorul, laureat cu Oscar, a avut loc la 20 de ani de la…

- Sarbatoare la Hollywood. Ben Affleck si Jennifer Lopez s-au casatorit in secret, in cadrul unei ceremonii desfasurate in Las Vegas. Presa scrie ca Jennifer si-a schimbat numele de familie in Affleck. "Arati minunat. Cineva se casatoreste...

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, in secret, in cadrul unei ceremonii organizate in Las Vegas. Cea care a dat vestea este chiar Jennifer, pe contul sau de Instagram, in care dezvaluie detalii din ceremonie. „Am facut-o. Dragostea este frumoasa. Dragostea este buna. Și se dovedește ca dragostea…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, in secret. Cei doi și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii organizate in Las Vegas. Cea care a dat vestea este chiar Jennifer, pe contul sau de Instagram, in care dezvaluie detalii din ceremonie, scrie SHOK.md, cu referire la digi24 .ro,

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, in secret. Cei doi și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii organizate in Las Vegas. Cea care a dat vestea este chiar Jennifer, pe contul sau de Instagram, in care dezvaluie detalii din ceremonie.

- Jennifer Lopez s-a casatorit in secret cu alesul inimii ei, Ben Affleck. La marele eveniment au participat doar persoanele apropiate celor doi. Vedeta și partenerul ei au facut nunta in Las Vegas, iar starul a reușit sa surprinda pe toata lumea.

- Jennifer Lopez și Ben Afleck traiesc o poveste de dragoste ca in filme. Cei doi au reluat relația de iubire incheiata cu 17 ani in urma, și acum pare ca sunt de nedesparțit. Mai mult, in presa internaționala circula zvonuri care spun ca cele doua staruri au devenit soț și soție, in cadrul unei ceremonii…