- Martine Moise, sotia presedintelui asasinat al statului Haiti, ranita in atacul din 7 iulie declansat la domiciliul lor, s-a intors, sambata, acasa, dupa ce a fost externata dintr-un spital din Miami. Ea poarta vesta antiglonț, noteaza Mediafax. Sosirea neanuntata a lui Martine Moise i-a surprins…

- Vaduva lui Jovenel Moise, care a fost asasinat miercuri seara, a declarat ca sotul ei a fost "ciuruit" de mercenarii care au patruns in casa lor, relateaza BBC. Martine Moise a declarat ca atacul s-a intamplat atat de repede, incat sotul ei, Jovenel, nu a putut "spune niciun cuvant". Presedintele…

- Politia haitiana a arestat vineri, la Ambasada Taiwanului, 11 persoane care ar fi participat la asasinarea presedintelui Jovenel Moise, ucis prin impuscare de catre un comando inarmat care a intrat in noaptea de marti spre miercuri in resedinta sa de la Port-au-Prince, relateaza AFP.

- Asasinii presedintelui haitian Jovenel Moise, care a fost ucis miercuri, erau mercenari “profesionisti” care s-au dat drept agenti americani si este posibil sa fi parasit deja tara. Aceasta a declarat ambasadorul haitian in SUA, potrivit AFP.Autorii asasinatului s-au prezentat la resedinta presedintelui…

- Papa Francisc denunta asasinarea ”odioasa” a presedintelui haitian Jovenel Moise si condamna ”orice forma de violenta” in solutionarea crizelor politice, relateaza AFP. ”Sfantul Parinte isi exprima tristetea si condamna orice forma de violenta ca mijloc de solutionare a crizelor si conflictelor”, a…

- Patru persoane suspectate ca l-au asasinat pe presedintele haitian Jovenel Moise au fost ucise intr-o confruntare cu fortele de securitate, a anuntat politia, iar doua au fost arestate, relateaza BBC. Politia inca se conrunta cu unii suspecti ramasi in capitala Port-au-Prince. „Vor fi ucisi sau capturati”,…

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

