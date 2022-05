Stiri pe aceeasi tema

- ACTIUNI… Campania nationala „Curatam Romania” se prelungeste pana la finalul lunii mai. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a anuntat ca, pana in acest moment, in 45 de unitati administrativ-teritoriale din judetul nostru au avut loc 98 activitati de ecologizare in cadrul campaniei nationale…

- A DOUA TRAGEDIE… Incendiul de la Focșeasca de la inceputul acestei luni a luat, miercuri dimineața, inca o viața. Este vorba despre Andrei Rusu, tanarul care a intrat in casa incendiata pentru a-și scoate copiii din flacari. Barbatul a decedat dupa ce organele i-au cedat rand pe rand, ca urmare a circulației…

- CONDOLEANȚE… Tristețe mare in comunitatea de pe malul Prutului. Consilierul local PSD, Sava Eugen Podoleanu, s-a dus la cele veșnice. Avea 70 de ani, iar moartea sa fulgeratoare i-a șocat pe toți cei care l-au cunoscut. A lasat in urma familia frumoasa, un baiat realizat și trei nepoți nastrușnici.…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul este elementul primordial al lumii, ca și al operelor. Și nu doar al celor de natura verbala. „La inceput a fost Cuvantul” este versetul fundamental al Carții, prin el ințelegem apariția acestei lumi. Scriitorul…

- Oare nu-i la fel? Parca arata altfel daca știi s-o privești dupa atata incrancenare genarata de opreliști, boli, vești triste, teama și incertitudine. Hai! Capul sus și pieptul de oraș, la pas prin cartier. Sa ne bucuram de ce avem. Nu mai fiți triști! Viața merge inainte. Sa-i dam și noi un impuls…

- Federatia Romana de Fotbal initiaza campania „Pentru fotbal, pentru viata!”, care se va derula pe intreaga perioada in care refugiatii ucraineni vor avea nevoie, se arata pe site-ul oficial al federației. “Federatia Romana de Fotbal este alaturi de cei care sufera in aceste vremuri cutremuratoare pentru…

- Liderul PNL Florin Citu a criticat dur, luni, la Parlament, campania demarata de Guvern pentru sanctionarea firmelor care au crescut preturile la carburanti, saptamana trecuta, el aratand ca, daca este un singur caz de abuz al institutiilor statului impotriva sectorului privat, in aceasta perioada,…

- Costin Gheorghe, fratele cantareței Elena Gheorghe, a ținut sa ii transmita mamei sale un mesaj emoționant, in contextul razboiul din țara vecina și al faptului ca mulți refugiați și-au parasit țara, lasand in urma rude mai in varsta.