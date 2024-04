Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor razboiului israelian din Gaza a crescut, sambata, la peste 34.000 de morti, majoritatea victimelor fiind femei si copii, dintre care cel putin sase au fost ucisi in urma unui atac aerian asupra unei case din Rafah, scrie The Guardian, citat de news.ro.

- O fetita de patru ani a fost internata in coma, vineri seara, la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iasi, dupa ce a cazut intr-un iaz din zona localitatii iesene Podu Iloaiei. Ea a fost resuscitata de medici. Fetita are sanse minime de supravietuire, afirma medicii ieseni. Ea a fost adusa vineri seara…

- UNICEF estimeaza ca peste 13.000 de copii au fost ucisi in razboiul din Fasia Gaza, iar multi altii sufera de malnutritie si „nu mai au nici macar energia de a plange”, relateaza Reuters.

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja…

- Un oficial Hamas cu sediul in Qatar a declarat agenției de presa Reuters ca grupul a estimat ca a pierdut 6.000 de luptatori in timpul conflictului de patru luni, aproximativ jumatate din cei 12.000 de oameni pe care Israelul spune ca a ucis. Hamas poate continua sa lupte și este pregatit pentru…

- Un atac cu drone asupra orașului Harkov, in noaptea de vineri spre sambata, a ucis șapte civili, scrie Reuters. Guvernatorul regional Oleh Synehubov a spus, sambata, ca forțele rusești au atacat orașul Harkov cu drone Shaded in noaptea de vineri spre sambata. Conform acestuia, atacul a ucis șapte civili,…

- Biroul presedintelui palestinian Mahmoud Abbas a declarat, vineri, ca un plan anuntat de premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru o escaladare militara la Rafah, la granita de sud a Fasiei Gaza, vizeaza sa-i alunge pe palestinieni de pe teritoriul lor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Anul trecut am reușit impreuna cu dumneavoastra sa susținem repararea a 23 de inimi de copii, mulți dintre ei bebeluși. Toți au fost operați de echipe complexe de chirurgi cardiologi britanici, germani și romani in trei misiuni umanitare desfașurate la Spitalul Clinic Sanador. Azi, toți cei 23 de copii…