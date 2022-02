Poveste cu campioni ai gheții Povestea pe care v-o spun acum are iz de mai vechi. Nu foarte vechi, dar mai vechi. Insa, e mult prea frumoasa ca sa nu scuturam, discret, praful de pe ea. Cum poveștilor le sta bine cu un el și cu o ea, așa este și cea de fața. Au scris pagina dupa pagina ca soț și soție, dar și ca – de-au uimit o lume – campioni olimpici, europeni, mondiali la patinaj artistic. Se numesc Ludmila Belousova și Oleg Protopopov. Și s-au iubit. Așa cum numai eroii de roman pot și știu s-o faca. Dar au iubit și gheața pe care, ca niște profesioniști ce erau, o imbrațișau, o posedau, o dominau prin piruete, prin dans,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

