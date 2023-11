Poveste cu amante, schimbări de haine și bucluc la curtea regală a Danemarcei Un scandal legat de o presupusa legatura amoroasa a prințului Frederik al Danemarcei și modelul spaniol Genoveva Casanova, petrecut luna trecuta in Spania, zguduie Casa Regala a Danemarcei. Revista spaniola „Lecturas” a publicat „imagini exclusive” care sugereaza ca prințul Frederik al Danemarcei (55 de ani) ar fi avut o relație intima cu o alta femeie, in Spania. Și toate acestea in timp ce familia regala daneza i-a primit saptamana aceasta pe regele Felipe al VI-lea al Spaniei și pe soția sa, regina Letizia. Revista spaniola „Lecturas” susține, cu fotografii, ca prințul Frederik al Danemarcei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

