Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca urmatoarele localitați din județul Prahova se vor afla in centrul furtunii: Campina, Breaza, Filipeștii de Padure, Filipeștii de Targ, Brebu, Florești, Telega, Magureni, Banești, Poiana Campina, Provița de Jos, Provița de Sus;Meteorologii anunța ca se…

- Cel mai aglomerat drum din Romania este DN1 pe Valea Prahovei. Drumul catre munte este un coșmar in week-end. Se pare ca autoritațile nu au cunoștința de acest lucru și au luat decizia de a restricționa parte diu el. Regionala de Drumuri Brasov incepe reparatiile pe un tronson de 12 kilometri, in zona…

- Imagini virale pe TikTok. Un mecanic de locomotiva a filmat peisajul superb de pe Valea Prahovei, din aceasta toamna, scrie ro-viral.video. Nici macar el nu se aștepta sa surprinda ceva atat de inedit. Dupa ce a filmat mai multe minute drumul parcurs de tren pe calea ferata, brusc i-a aparut ceva in…

- Smiley și Gina Pistol s-au intors din luna de miere, pe care au petrecut-o in Franța. Artistul a postat pe contul de socializare un video, in care le-a povestit fanilor ultimele aventuri petrecute impreuna cu soția lui.Deși cat timp au fost plecați și-au ținut fanii la curent și au publicat jurnale…

- Smiley și Gina Pistol s-au intors joi, 15 iunie, din luna de miere și așteptau cu mare nerabdare sa iși vada fiica. Cei doi au venit din sudul Franței cu cadouri pentru fiica lor.Dupa mai bine de o saptamana, Gina Pistol și Smiley s-au intors din luna de miere. Cei doi au plecat in vacanța, in sudul…

- Daca vorbim de cele mai spectaculoase șosele romanești, fara indoiala Transfagarașanul și Transalpina ar ocupa primele locuri, dar nu despre asta este vorba. Aglomerația de pe șoselele din Romania este cunoscuta, și nu de ieri de azi. Dar, daca ar fi sa facem un top al acestor șoseele, surprinzator…

- Arborele genealogic al familiei regale britanice are radacini in Romania. Mai exact, stra-stra-strabunica regelui Charles s-a nascut in județul Mureș și a copilarit in Cluj. A locuit intr-un castel din localitatea Sangeorgiu de Padure.

- Circulatia se desfasoara ingreunat, duminica la pranz, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei, dar si pe A2 Bucuresti - Constanta si pe A4 Ovidiu - Agigea, anunța Agerpres.