Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara și Dominic Fritz se pot baza pe o susținere importanta la cel mai inalt nivel, dupa ce deputatul USR PLUS de Timiș Catalin Drula a fost validat ca ministru al Transporturilor in urma audierilor de miercuri din Parlamentul Romaniei. „Catalin Drula este cea mai buna opțiune pentru Ministerul…

- Societatea de Transport Public din Timisoara se afla intr-o situatie ingrata si este la un pas de insolventa. Lipsa de bani a dus si la esalonarea achitarii salariilor pentru angajati, pentru mai multe zile, in aceasta luna.

- Miercuri, 16 decembrie 2020, a avut loc primul webinar adresat profesionistilor din domeniul sanatatii organizat de Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) cu scopul de a oferi informatii detaliate despre campania de vaccinare impotriva COVID-19.…

- Tradiționalul Marș al Eroilor, organizat de Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria, s-a desfașurat, ca in fiecare an, in seara de 16 decembrie, pe traseul cunoscut – Piața Maria, treptele Catedralei Mitropolitane, Piața Operei pana la Cimitirul Eroilor. La 31 de ani de la Revoluție, pe strazile…

- Protest la Timișoara pentru redeschiderea salilor de sport. Cateva zeci de persoane au cerut reluarea activitaților de fitness susținand ca masura luata la nivelul județului este discriminatorie deoarece nu apare în actul de declarare a starii de alerta.

- Protest al antrenorilor, dar și al unor clienți ai salilor de fitness in fața Palatului Dicasterial din Timișoara. Totul in condițiile in care, aceștia au contestat inchiderea salilor, iar magistrații urmeaza sa se pronunțe joi in cauza.

- Conform opiniatimisoarei.ro, cei doi tineri s-au apropiat de benzinaria, unul a ramas sa supravegheze zona, iar cel de-al doilea a intrat in interior. Acesta purta masca de protecție, o bluza de trening de culoare galbena și un fes negru. Citește și: Protest in Piata Victoriei. Romanii ies…

- “Vrem sa muncim, vrem sa ne putem intreține familiile”- este cerința angajaților și reprezentanților din industria HoReCa, sector amenințat din nou cu inchiderea, la doar o luna dupa redeschidere.