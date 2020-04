Pot ieşi cu copilul la plimbare în timpul epidemiei de coronavirus? Răspunsul Poliţiei Iata raspunsul autoritatilor la intrebarea "Pot sa scot copiii afara la plimbare?" Raspuns: Da, in condițiile art.1 lit. d) din Ordonanța militara nr. 3, unde se prevede ca se pot efectua deplasari scurte, in apropierea locuinței, legate de activitatea fizica individuala. Nu veți merge insa in parcuri sau locuri de joaca, unde exista riscuri mai mari de a fi preluat virusul și nu este permisa deplasarea in spațiul public, pietonal, in grupuri mai mari de trei persoane. Ieșirea copilului minor se va face intotdeauna cu insoțirea persoanei adulte care il are in ingrijire. Ordonanța… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in carantina generala. De la instaurarea starii de urgența in țara noastra, pe 16 martie 2020, in contextul pandemiei de coronavirus, ordonanțele de urgența au impus restricții de deplasare. Dar cate persoane au voie, de fapt, intr-o mașina, in Romania? COVID-19. Poti sa ai invitati…

- O parte dintre tinerii prinsi la gratar erau și sub influența bauturilor alcoolice. Acestia au fost sancționați cu amenzi, in valoare totala de 30.000 de lei, pentru parasirea zonei de carantina și incalcarea restricțiilor de circulație, iar minorul, de 15 ani, a fost avertizat verbal. …

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca a semnatul decretul de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența, instituita in 16 martie pentru a limita propagarea pandemiei de coronavirus Sursa articolului: Iohannis: „Stați acasa pentru a nu ajunge pe un pat de spital!”. STAREA DE URGENȚA, PRELUNGITA!…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru prelungirea cu inca 30 de zile a starii de urgenta in Romania. ”Nu exista semne certe ale unei eventuale incetiniri a ritmului evolutiei pandemiei la nivel global. Dimpotriva, numarul persoanelor infectate cu coronavirus, cat si numarul deceselor…

- Autoritatile au raspuns, duminica, la mai multe intrebari legate de regulile pe care trebuie sa le respectam, in perioada starii de urgenta, in conformitate cu Ordonantele militare date in perioada starii de urgenta. La intrebare daca pot fi scosi copiii afara, Grpul de Comunicare Strategica a raspuns…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți noi restricții, printre care cea care spune ca persoanele de peste 65 de ani nu vor mai avea voie sa iasa deloc din casa. Detaliile vor fi lamurite intr-o noua Ordonanța militara care va intra in vigoare de miercuri.”Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca a semnat decretul privind declansarea starii de urgenta in Romania pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului in Romania. Iohannis: "Incepand se azi se institutie stare de urgenta pe tot teritoriul Romaniei pentru 30 de zile". Decretul a fost…