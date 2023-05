Stiri pe aceeasi tema

- ”Omul cu banii” de la FC Botoșani nu a fost tocmai satisfacut de prestația pe care roș-alb-albaștrii au avut-o sambata la amiaza in meciul cu Universitatea Cluj, din cadrul etapei a VII – a play-out – ului, incheiat 0 – 0 pe ”Municipal”.

- Echipa nipona Urawa Red Diamonds a castigat Liga Campionilor Asiei la fotbal, dupa ce a invins formatia saudita Al Hilal, detinatoarea trofeului, cu scorul de 1-0 in mansa a doua a finalei competitiei, sambata la Saitama (Japonia), informeaza AFP.In prima mansa, la Riad, scorul a fost egal, 1-1.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat și programul etapelor cu numarul 2 și 3 din play-off-ul și play-out-ul Superligii Superbet. In cele doua runde, FC Argeș va intalni pe FC Voluntari (acasa) și FC Botoșani (deplasare), ambele meciuri fiind programate duminica. Partidele vor fi transmise in direct…

- In Superliga de fotbal, vineri, au loc primele meciuri din faza play-out, grupa locurilor 7-16. FC Voluntari-AFC Hermannstadt (ora 17.30) și Petrolul Ploiești-UTA Arad (ora 20.30). Sambata este programat jocul dintre FC Botoșani și Chindia Targoviște (ora 14.30), urmand ca luni, 20 martie, sa aiba loc…

- FCU Craiova a prins incredere inainte de finalul sezonului regular și spera in continuare la prezența in play-off-ul Superligii. Doar ca, pentru a realiza acest obiectiv, formația lui Napoli trebuie ca in primul rand sa treaca de Chindia Targoviște, marți, de la ora 18.00. Meciul se va disputa la Buzau…