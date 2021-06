Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez din acordul Brexit si care au provocat intre Londra si Bruxelles disputa cunoscuta sub numele de ''razboiul carnatilor'', relateaza Reuters. Acordul provizoriu survine cererii Londrei, Bruxellesul acceptand de asemenea inlesnirea transportului medicamentelor si cainilor-ghid…