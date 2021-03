Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ia in calcul sa lanseze doua proceduri contra Regatului Unit pentru incalcarea Acordului Brexit, dupa ce Londra a prelungit in mod unilateral o masura vamala specifica pentru Irlanda de Nord, au anuntat vineri surse europene, citate de AFP, preluata de Agerpres.

- Trei sferturi din producatorii britanici se confrunta cu întârzieri legate de transportul marfurilor în și din Uniunea Europeana în contextul perturbarilor cauzate de Brexit și pandemia de COVID-19, relateaza The Guardian.La doua luni dupa ce Marea Britanie a parasit…

- Organizatiile paramilitare ale loialistilor nord-irlandezi l-au anuntat pe premierul britanic Boris Johnson ca retrag temporar sprijinul pentru Acordul de pace din 1998, din cauza temerilor legate de Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana (numit si Acordul Brexit), a relatat…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic isi exprima miercuri, intr-un comunicat pe un ton dur, ”ingrijorarea puternica” cu privire la aceasta ”decizie unilaterala” a Guvernului lui Boris Johnson, care intra in ”contradictie flagranta cu abordarea constructiva care a prevalat pana in prezent”.…

- Marea Britanie a solicitat UE sa prelungeasca pana in 2023 perioada de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, informeaza Agerpres. Ministrul Michael Gove i-a…

- Londra a solicitat o prelungire pana in 2023 a perioadei de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, relateaza miercuri BBC, citat de Reuters. Potrivit editorului…

