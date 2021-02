Decizia Comisiei Europene de a bloca exporturile de vaccin anti-COVID-19 peste frontiera irlandeza prin activarea unei clauze de urgenta inclusa in acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana ''a fost o greseala'', a declarat fostul negociator-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a relatat marti politico.eu.



''Multe decizii au fost luate in graba pentru ca situatia este grava, putand fi facute greseli. Acest lucru s-a intamplat vineri, a fost o eroare ce a fost corectata foarte rapid, in aceeasi seara, asa ca nu a avut niciun efect, probabil…