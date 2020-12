Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana este printre primele companii de stat care incepe implementarea Pactului Verde European, prin achizitia a 15 autoutilitare electrice destinate postei de curierat rapid Prioripost, contribuind in acest fel la reducerea emisiilor de carbon din Capitala si la diminuarea…

- Compania Nationala Posta Romana incepe achizitionarea a 15 autoutilitare electrice destinate postei de curierat rapid Prioripost, contribuind in acest fel la reducerea emisiilor de carbon din Capitala si la diminuarea impactului asupra mediului, informeaza un comunicat al companiei remis luni AGERPRES.…

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat azi ca au fost prelungite pana pe 20 noiembrie 2020 sesiunile de depunere a dosarelor in cadrul Programelor “Rabla Clasic” si “Rabla Plus”. Ca noutate, in cadrul Programului “Rabla Plus”, a fost introdusa eligibilitatea autovehiculelor inmatriculate pentru…