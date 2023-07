Post Malone a lansat single-ul Overdrive

Stiri pe aceeasi tema

- Bow Anderson a lansat single-ul “Midnight”, in care iși duce sound-ul pozitiv intr-un teritoriu mai nepazit, punand grijile neincetate și gandurile naucitoare ale unei nopți nedormite peste un ritm inspirat de pop-ul din anii 80. In cuvintele lui Bow, „Miezul nopții inseamna ca nu pot dormi noaptea…

- Olivia Rodrigo a lansat single-ul “Vampire”. Piesa emoționala cruda, dar compusa in mod extravagant, marcheaza single-ul principal de pe albumul GUTS al artistei in varsta de 20 de ani, care va fi lansat pe 8 septembrie. Produs de și co-scris cu Daniel Nigro, principalul partener creativ al lui Rodrigo…

- “Alo” reprezinta o noua direcție pentru Ronna Riva, care imbina muzica pop cu elemente de dance și un sound modern și vibrant. Piesa este rezultatul colaborarii cu Valentin Tulica care a contribuit la crearea unui single captivant, menit sa inspire și sa ridice starea de spirit. “Alo” are si un videoclip…

- Rea Garvey a lansat single-ul “Free Like The Ocean”. Este ințelepciunea unei inimi care vorbește cu incredere profunda, curaj mare și pasiune pura. Inima ii aparține lui Rea Garvey și ne-o deschide pe noul sau single „Free Like The Ocean”, semnaland inceputul unui nou capitol muzical. Prima previzualizare…

- Post Malone a lansat single-ul „Mourning” și anunța noul album. Noul material discografic va fi lansat pe 28 iulie. Post și-a anunțat, de asemenea, intoarcerea in America de Nord cu turneul „If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying” dupa calatoria sa de mare succes prin SUA și Canada de anul trecut și Europa…

- Vineri, 19, respectiv sambata, 20 mai, in Baia Mare, la Shadows Rock Bar, vom avea doua concerte Bucovina, trupa de folk metal care a luat ființa in anul 2000, la Iași. Ori de cate ori a fost Bucovina in Baia Mare, dar și in alte zone din județ, de regula locuri tradiționale de intalnire a motocicliștilor…

- Coi Leray a lansat “Bops”. Piesa o gasește pe Coi demonstrand cu mandrie succesul ei ca artist de top. „Bops” urmarește o lista impresionanta de piese, pe langa cele mai recente colaborari cu David Guetta la „Baby Don’t Hurt Me” și „Flip A Switch” a lui Raye de la inceputul acestei luni. Anul 2023 este…

- Celine Dion va lansa mai multe melodii, dupa ce a anunțat in decembrie ca sufera de o afecțiune neurologica grea, astfel ca artista a fost nevoita sa-și anuleze toate concertele din Europa. Noul album va ieși pe piața la data de 12 mai atunci cand se va lansa filmul "Love Again" in cinematografe.