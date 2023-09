Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Consiliului Concurentei au descins, marti, in sediile bancilor comerciale din tara, fiind suspectate de intelegere tip cartel, de data aceasta in legatura cu raportari in Biroul de Credit, arata sursele Profit.ro, dupa ce in noiembrie anul trecut un control similar a strans probe de cartel…

- Controlul, derulat pana marti seara tarziu, a vizat strangerea de probe pentru demonstrarea intelegerii anticoncurentiale, fiind verificate computere, e-mailuri si telefoane ale bancherilor, relateaza . Toate bancile comerciale din tara raporteaza si pot verifica in baza de date a Biroului de Credit,…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializarii de tichete. Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania…

- Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania și-ar fi coordonat comportamentele in cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele affiliate,…

- „Admite cererea. Dispune suspendarea executarii Ordinului nr. 418/23.05.2023 pana la pronuntarea instantei de fond. Executorie. Cu drept de a formula recurs in termen de 5 zile de la data comunicarii, cale de atac care se va depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata azi 23.06.2023 prin punerea…

- Investigația Consiliului Concurenței privind ințelegerile de cartel care ar exista pe piața produselor petroliere din Republica Molodva a eșuat din cauza... salariilor mici ale angajaților acestei instituți. Cel puțin așa susține ministrul Energiei, Victor Parlicov. „Cand specialistul care se ocupa…

- In luna mai a acestui an, creditorul maghiar OTP Bank a confirmat oficial, printr-un anunț adresat directorilor bancii, ca OTP Bank Romania este scoasa la vanzare, fiind un proces care ar putea dura cateva luni. Evaluata la aproape 400 de milioane de euro, banca este acum in atenția a doua mari banci,…

- Piața materialelor de construcții a inregistrat creșteri semnificative ale prețurilor. Consiliul Concurenței, in urma unui studiu derulat pe acest domeniu, a constatat ca concurența este redusa pe unele piețe din sectorul materialelor de construcții, ceea ce conduce la creșteri mari de prețuri pentru…