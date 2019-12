Stiri pe aceeasi tema

- SUA și China au ajuns la un “armistițiu” in razboiul comercial care a dus la incetinirea economiei mondiale Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China. În consecință, Washingtonul va renunţa să mai introducă…

- Statele Unite si China au ajuns la un acord comercial de principiu, care reduce unele tarife americane in schimbul unor achizitii chineze mai mari de produse agricole si alte bunuri americane, transmite Reuters, potrivit news.ro.Beijingul a acceptat sa cumpere produse agricole suplimentare…

- Aceasta decizie a fost luata ca reactie fata de masuri adoptate de Washington in octombrie impotriva unor diplomati chinezi in Statele Unite, a anuntat in fata presei o purtatoare de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying.”Indemnam inca o data Statele Unite sa-si corecteze…

- China conditioneaza in continuare incheierea unui acord comercial interimar cu Statele Unite de reducerea tarifelor, a anuntat joi Ministerul chinez al Comertului, transmite Reuters, potrivit news.ro.”Partea chineza considera ca daca cele doua parti ajung la un acord pentru faza intai a unui…

- Finalizarea fazei intai a acordului comercial dintre Statele Unite si China ar putea sa aiba loc abia anul viitor, au declarat miercuri persoane apropiate Casei Albe, in conditiile in care Beijingul exercita presiuni pentru o retragere mai larga a tarifelor, iar administratia Trump raspunde cu solicitari…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca nu a semnat înca un acord comercial cu China deoarece Beijingul nu este dispus "sa-si faca datoria", scrie Agerpress, citând AFP. În cursul unei vizite la o fabrica Apple din apropiere de Austin, în…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- China a anuntat joi ca a ajuns la un acord cu Statele Unite in vederea unei ridicari ”in etape” a taxelor vamale punitive pe care si le-au impus reciproc - o ridicare care nu a fost confirmata imediat de Washington -, in contextul in care Beijingul si Washingtonul depun eforturi sa finalizeze un acord…