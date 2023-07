Porumb românesc contaminat cu micotoxina Aflatoxină B1 exportat în Olanda Olanda a notificat, in 5 iulie, Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje/Rapid Alert System for Food and Feed/RASFF, cu privire la un lot de porumb furajer contaminat cu Aflatoxina B1, din categoria micotoxinelor, marfa provenind din Romania, relateaza lantulalimentar.ro. De precizat ca proba a fost prelevata, in 31 mai 2023, de compania care […] The post Porumb romanesc contaminat cu micotoxina Aflatoxina B1 exportat in Olanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

