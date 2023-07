Stiri pe aceeasi tema

- In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, razboiul informațional a jucat un rol din ce in ce mai central in unele țari foste sovietice, unde se resimte ruptura dintre pozițiile pro-europene ale populației și pozițiile pro-ruse ale guvernelor in funcție. Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, propaganda…

- Baraj imens pe raul Nipro, langa Herson, aruncat in aer. Rusia si Ucraina se acuza reciproc Un imens baraj din epoca sovietica din partea din sudul Ucrainei controlata de Rusia a fost aruncat in aer marti, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit fortelor ucrainene si ruse. Ambele parti…

- Aproape toți cei 50 de oficiali europeni, invitați in Republica Moldova pentru a participa la Summitul Comunitații Politice Europene din 1 iunie, și-au confirmat prezența la eveniment. Nu se știe insa, deocamdata, daca la eveniment va lua parte și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. Ministra de…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera in comun cu funcționarii vamali au inregistrat trei cazuri de trafic ilegal de bunuri pe Aeroportul Internațional Chișinau. In doua incidente, echipa comuna a identificat in flux doi pasageri de la cursa „Chișinau-Warsawa-BILLUND” care aveau bagajele pline…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin respinge luni drept „rizibile” dezvaluiri de presa potrivit carora ar fi oferit spionajului ucrainean informatii despre pozitii ale trupelor ruse.Cotidianul american The Washinjgton Post (WP) a dezvaluit duminica faptul ca Evgheni Prigojin a…

- Guvernul ucrainean se confrunta cu dilema reintroducerii primelor pentru soldatii necombatanti, cu riscul afectarii si mai mult a echilibrului bugetar deja greu de mentinut, sau a renuntarii la aceste prime, asa cum recomanda Fondul Monetar International (FMI), caz in care riscul este de a creste nemultumirea…

- Propaganda Kremlinului continua delirul referitor la folosirea de arme nucleare in Ucraina. Recent, propagandiștii lui Putin au venit cu o noua „idee” in acest sens: mai exact, lansarea unei bombe atomice „mici” intr-o zona puțin populata din regiunea Transcarpatia, care se invecineaza și are granița…

- Presedintele Klaus Iohannis a condus, marti, sedinta CSAT, la Palatul Cotroceni. Agenda reuniunii s-a axat, in principal, pe situatia de securitate din regiunea Marii Negre si pe implicatiile pentru Romania, pe fondul celor mai recente evolutii, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, al interventiilor…