Portugalia organizează duminică alegeri prezidenţiale, în plină carantină Portughezii sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele - cel mai probabil, actualul presedinte, conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa, urmand sa fie reales - intr-un scrutin sub semnul carantinei impuse ca urmare a contextului sanitar dramatic provocat de criza coronavirusului, transmite AFP. Sapte candidati aspira la functia de presedinte al Portugaliei, intr-o tara in care seful statului nu are putere executiva, insa joaca rolul de arbitru in caz de criza politica si poate dizolva parlamentul pentru a convoca alegeri legislative anticipate. Starea de urgenta sanitara, in vigoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

