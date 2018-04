Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi experti NATO in cibernetica isi vor testa si antrena abilitatile impotriva atacurilor online, in cel mai amplu exercitiu de aparare cibernetica: Locked Shields. Acesta se va desfasura in perioada 23 - 27 aprilie, potrivit nato.int. O echipa formata din 30 de experti ai…

- Partenerii nostri sunt 4 scoli din Uniunea Europeana, dupa cum urmeaza: Polonia (coordonatorul proiectului), Grecia, Letonia si Portugalia. Proiectul nostru isi propune sa creasca interesul pentru comunicare in limba engleza si invatarea limbilor partenerilor din proiect, sa imbunatateasca creativitatea…

- Rezultatele celor 22 de sportivi care au reprezentat Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 pot avea un impact major asupra vieții acestora, aceștia putand ajunge la inchisoare daca Kim Jong-un va hotari acest lucru. Kim Jong-un ii poate pedepsi pe cei 22 de sportivi care fac parte din delegația Coreei…

- Sistem performant de control la granita, testat la Calafat Foto: Arhiva. La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat a fost testat, timp de saptamâna, un sistem performant de control la granita, în cadrul unui proiect de cercetare, la care participa un consortiu de firme si autoritati…

- Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal, si-a prezentat pe site-ul oficial raportul de activitate in perioada 2014-2018, dar si strategia pentru perioada 2018-2022, cu care si-a propus sa castige alegerile din 14 februarie. Contracanditii celui care se afla in fruntea handbalului…

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…