- Toate investițiile realizate pentru proiectul ”Timișoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2023” vor primi finanțare, transmite, joi seara, Ministerul Culturii.Potrivit Ministerului Culturii, Camera Deputaților a adoptat Legea pentru aprobarea O.G. nr.36/2023, ordonanța elaborata și promovata…

- Primele trenuri electrice noi, cumparate de Romania cu bani europeni vor lega și doua orașe banațene de restul țarii. Sunt vizate rute magistrale electrificate, iar Timișoara și Reșița sunt printre primele beneficiare ale garniturilor nou-nouțe. Operator va fi CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma…

- O trupa din Canada a realizat un superb cover dupa celebra melodie „Un alt inceput” a formației Compact. Inființata in 2008 la Toronto, trupa Morre are la ora actuala in componența doi romani și trei canadieni

- Miercuri 11 octombrie, de la ora 19, la Casa Tineretului din Timișoara,va avea loc la conferința „Rock Jazz Folk de frunce. Timișoara – tur ghidat muzical”, susținuta de Doru Ionescu (TVR, Rock FM). „Fenomenul muzical tanar (pop-rock, jazz, folk, electro) nu mai apartine de mult unor initiati, uneori…

- Asociația Daisler a dat viața nopții in orașul Timișoara cu ediția 2023 a renumitului festival de arta luminoasa Lights On, care face parte din calendarul... The post Lights On: 17 instalații luminoase spectaculoase transforma Timișoara intr-un laborator cultural nocturn appeared first on Special Arad…

- Accident de circulație, joi dupa-masa, pe strada Simion Barnuțiu din Timișoara. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita din spate de un șofer neaten, la semafor. Cei trei raniți sunt membri ai trupei Șuie Paparude.

- Anul acesta, Timișoara s-a transformat intr-un taram plin de magie, un ținut in care cultura iși expune farmecele in cele mai radiante forme ale sale. In acest context, in perioada 4 – 10 septembrie, publicul este invitat sa celebreze o experiența unica și sa se lase purtat pe brațele cunoașterii catre…

- DoomFest 2023 este un mare eveniment caritabil dedicat pentru toate inimile comunitații timișorene, organizat de Doomstriker LEMC Banat și Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” Timișoara. Evenimentul se va desfasura la „Hanul Kilometrul 6” in data 23 septembrie. Dorinta organizatrorilor…