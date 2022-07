Stiri pe aceeasi tema

- Un portofel care ar fi fost pierdut de un cetatean din Sri Lanka si care a fost gasit pe strada, in municipiul Arad, fiind predat politistilor locali, ar fi continut droguri, astfel ca substanta aflata intr-un plic a fost ridicata pentru cercetari de reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean,…

- Politistul de la Brigada Rutiera gasit in toaleta la festivalul SAGA alaturi de o alta persoana, cu o punga din material plastic ce continea o substanta de culoare alba, precum si o sticluta ce continea urme de substanta lichida, incolora, a iesit negativ in urma verificarii cu aparatul DrugTest.La…

- Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța au depistat 5 persoane, banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Mai multe descinderi au loc la una dintre cele mai temute grupari din Capitala, clanul Fabian, unde mai mulți lideri ai gruparii au fost saltați de oamenii legii și duși la audieri. Este vorba despre mai multe capete importante din cadrul clanului Fabian care au ajuns in aceasta dimineața in mainile…