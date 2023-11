Portița prin care poți beneficia de TVA de 5% și în 2024, la achiziționarea unei locuințe Romanii iși pot cumpara locuințele dorite de la dezvoltatorii imobiliari in 2024, dar cu TVA 5%, in loc de 9%. Romanii care au in plan sa achiziționeze o locuința noua in 2024 de la un dezvoltator imobiliar sau de la alt tip de persoana juridica, sunt impactați de legea 296/2023, care prevede creșterea cotei de TVA pentru tranzacțiile imobiliare de la 5%, cat este in prezent, la 9% și chiar 19%, daca nu vor lua masurile potrivite prin care sa beneficieze de TVA de 5% chiar și pentru achizițiile oficiale din 2024. Astfel, potrivit Legii 296 / 2023, cota de 9% se aplica din 2024 doar pentru achiziționarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

