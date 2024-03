Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile romanilor au crescut de la 1 ianuarie, iar punctul de pensie a ajuns la 2.081 de lei. Vorbim despre o creștere cu rata inflației, așa cum prevede legea. Potrivit statisticilor de la Casa Naționala de Pensii, aceasta este cea mai mare creștere a punctului de pensie de la un an la altul. Pe 4…

- „In primul rand, așa cum am avut incepand de la 1 ianuarie aceasta majorare de cand am plecat la acest drum important care și-a propus sa aduca echitate pentru romani, care deși au contribuit și muncit la fel au cuantum diferit al pensiei. Am reușit pe de o parte sa scoatem acel 9,4%. Am reușit sa fim…

- „Practic s-a marit valoarea punctului de pensie de la 1.785 la 2032 de lei”, a spus Daniel Baciu.„Intr-adevar a inceput deja distribuția pensiilor pentru beneficiarii noștri, pensionari care au optat ca modalitate de plata prin mandat poștal. Am primit mesaje și de la pensionari. Deja au primit pensiile…

- Ianuarie 2024 este momentul din care pensionarii romani isi vor primi drepturile majorate cu 13,8%, așa cum a stabilit Guvernul. Oficialii au anuntat ca a inceput deja distribuirea pensiilor. Cand ajung pensiile la oameni Președintele Casei Naționale de pensii, Daniel Baciu, a anuntat cand vor ajunge…

- Casa Naționala de Pensii a anunțat ce romani vor beneficia de majorarea pensiilor in 2024 și care sunt condițiile care trebuie indeplinite. Aflați in randurile urmatoare toate detaliile. Ce majorari de pensii vor fi in 2024 Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, a anunțat ca romanii care…

- Veste buna pentru romanii care au muncit multi ani pe salariul minim. Pensiile lor se vor dubla, incepand cu septembrie 2024. Vestea vine chiar de la presedintele Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu. „Aici vor fi cresteri destul de substantiale, pentru ca oamenii aceia au contribuit o perioada lunga…

- Seful Casei Nationale de Pensii (CNPP), Daniel Baciu, a declarat ca incepand de duminica se tiparesc taloanele de pensii aferente lunii ianuarie 2024 care includ creșterea valorii punctului de pensie de la 1.785 lei la 2.032 lei și creșterea indemnizației sociale de la 1.125 lei la 1.281 lei.„Suntem…

- Ministerul Muncii anunța ca a inceput tiparirea cupoanelor de pensie pentru ianuarie 2024, care prevad pensiile majorate . Ministerul Muncii prezinta duminica imagini din timpul tiparirii noilor cupoane de pensii , in care valoarea punctului de pensie este majorata, generand o crestere de 13,8% a pensiilor.…