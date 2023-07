Stiri pe aceeasi tema

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – Filiala Dambovița a organizat cea de-a XIX-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman. Gazda a fost Gabriela Anghel- președinte CECAR Dambovița, iar dintre invitați nu au lipsit personalitațile din administrația publica…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, 14 iulie 2023, legea pentru instituirea anului 2024 ca „Anul Avram Iancu”. „Se instituie anul 2024 ca ‘Anul Avram Iancu’ pentru aniversarea a 200 de ani de la nasterea revolutionarului Avram Iancu. Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul,…

- Cu ocazia celebrarii anuale a Zilei Energeticianului, care are loc in data de 20 iulie, Colterm S.A. organizeaza un eveniment special intitulat „Ziua Porților Deschise” la Centrala Hidroelectrica, cunoscuta sub numele de „Nodul Hidro”, recunoscuta și ca Uzina de apa de catre locuitorii din Timișoara.…

- Apa Canal 2000 SA Pitești a premiat 64 de copii cu prilejul sarbatoririi Zilei Picky In data de 3 iunie 2023 se implinesc 20 ani de cand a aparut Piky, mascota SC Apa Canal 2000 SA Pitesti, marca inregistrata la OSIM. Piky reprezinta interfata programului educational pe care societatea il desfasoara…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, care de-abia a inceput sa emita facturile aferente consumului lunii noiembrie 2022, nu a reusit deocamdata sa contracteze o firma IT care sa extinda serviciile digitale asigurate de portalul dedicat activitatii…

- Uzina ”magica”, cea care se va ocupa cu transportul energiei termice produse de Colterm catre populație și va oferi un management mai bun al pierderilor tehnice, cauta manager. Municipalitatea timișoreana demareaza concursul de stabilire a unui administrator pentru firma despre care primarul Dominic…

- In contextul manifestarilor organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Veteranilor de Razboi, astazi, in municipiul Bistrita s-a desfasurat ceremonia militara si religioasa la Monumentul Eroilor. Activitatea a debutat cu acordarea onorului militar persoanelor oficiale si intonarea Imnului National al…

- Cu ocazia „Saptamanii verzi”, un grup de elevi de la Școala Generala nr. 30 a organizat vineri o acțiune de plantare de copaci la Uzina de Apa din Timișoara. Copiii au fost susținuți de Horticultura și Colterm, avand oportunitatea sa afle mai multe informații despre protejarea mediului inconjurator.