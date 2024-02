Au trecut un an și patru luni de la Decizia CSAT care prevede urgentarea finalizarii proiectelor hidroenergetice aflate in diferite stadii de execuție, unele cu 80-90%, insa nimic nu s-a mișcat. Directorul executiv al Hidroelectrica a atras atenția ca proiectele sunt in continuare blocate, cu toata decizia CSAT. In fapt, lucrarile hidroenergetice au fost sabotate […] The post Deciziile CSAT, fix zero. Hidroelectrica, sabotata din toate parțile first appeared on Ziarul National .