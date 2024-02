Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul 562 118 2024, care are ca obiect actiune prefect tutela administrativa anulare act adm. autorizatie nr. 29 03.02.2023. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 29.01.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4663 118 2022 ce are ca obiect " litigiu privind achizitiile publiceldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 16 noiembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata in data…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr. 4635 254 2022, care are ca obiect anulare proces verbal de contraventie GNM NR. 001552 16.09.2022.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 15.01.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta anulare…

- Ergnur Instal SRL din Constanta administrata de Nurla Ablachim Ergean a inregistrat pe 17 noiembrie 2023 un dosar la Tribunalul Constanta prin care cere, in calitate de creditor, falimentul debitoarei LCS Ideal Top Construct SRL, detinuta de Andrei Lacusteanu Instanta a stabilit primul termen de judecata…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat se afla dosarul 8220 118 2023 ce are ca obiect " actiune in anulare OG nr. 5 2001 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 4 decembrie 2023 pe Sectia a II a Civila, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata in data de 5 decembrie…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul manager al Spitalului Municipal Caracal Radu Dumitru-Liviu pentru acordarea nelegala de stimulente in pandemia de Covid-19. Directorul financiar-contabil de la momentul respectiv este vizat si el in dosar. Cei doi ar fi transmis catre CNAS date nereale…

- Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale.Trimiterea rechizitoriului la instanta de judecata nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Trei persoane fizice si o societate comerciala au fost…