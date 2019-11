Port Midia: Transport de animale, retinut de inspectorii ANSVSA Un transport de animale a fost retinut, vineri, de inspectorii ANSVSA in portul Midia, pana la clarificarea situatiei."Avand in vedere situatia generata de accidentul produs in data de 24 noiembrie, care a implicat nava de transport animale vii Queen Hind, din dispozitia presedintelui ANSVSA, s au intreprins actiuni suplimentare pentru o mai buna gestionare a situatiei", transmite ANSVSA.In acest sens, s a dispus suplimentarea echipelor de medici veterinari oficiali care verifica imbar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

