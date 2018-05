Stiri pe aceeasi tema

- Rosselkhoznadzor (Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia) a introdus restrictii temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc si produse continand carne de porc din Romania, ca urmare a epidemiei de pesta porcina, informeaza Itar Tass.

- "Decizia a fost luata din cauza inrautatirii situatiei epizootice cu privire la pesta porcina africana si a dovezilor privind extinderea epidemiei in Uniunea Europeana. In special, potrivit International Epizootic Bureau, un nou focar a fost inregistrat in randul porcilor mistreti din zona Satu Mare…

- Intr-un document al Comisiei Europene, obtinut de echipa Observator, se vorbeste despre frauda si amenintari la adresa sanatatii publice. S-au luat si primele masuri. 20 companii braziliene nu vor mai putea livra carne in Uniunea Europeana. Carne din Brazilia se gaseste si in Romania.

- O apropiere a celor doua puteri geopolitice in aceste conditii este logica. Rusia si China aveau cea mai buna cooperare economica de decenii pana cand Ye Jianming (foto), unul dintre cei mai misteriosi oameni de afaceri din China, a fost arestat. Arestarea sa de catre autoritatile de la Beijing…

- Pesta porcina africana patrunde din Ucraina in Romania prin micul "trafic de alimente" facut de persoanele care achizitioneaza produse de porc din tara vecina si ajung ulterior in hrana animalelor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Si Australia a decis sa expulzeze diplomati rusi, legat de cazul Skripal Australia s-a alaturat tarilor care au decis expulzarea unor diplomati rusi în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost depistat, miercuri, în județul Satu Mare. Astfel, s-a stabilit o zona de protectie în jurul focarului din Bercu Rosu, cu o raza de 3 km, incluzând localitatile Bercu Nou, Micula Noua, Micula,

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…