Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Extremul Orient al Rusie au decretat starea de urgenta si au ordonat evacuari sambata in mai multe zone, dupa ce s-au produs inundatii in urma ploilor torentiale aduse de taifunul Khanun, care s-a abatut asupra Japoniei la inceputul acestei saptamani.

- Locuitorii din Seul au declarat joi (10 august) ca sunt ingrijorați de schimbarile climatice și de daunele pe care le va provoca taifunul Khanun, deoarece furtuna a lovit pe coasta de sud-est a Coreei de Sud, dupa ce a aruncat ploi abundente in sudul Japoniei in ultima saptamana, potrivit Reuters. Au…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 13 județe. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, duminica seara,…

- Ploile torențiale din sud-vestul Japoniei au declansat alunecari de teren care au ucis cel putin o persoana, in timp ce autoritatile i-au indemnat pe zeci de mii de locuitori sa-si paraseasca casele din cauza pericolului aparitiei mai multor alunecari de teren si inundatii, potrivit Reuters. O femeie…

- Mesaj RO- ALERT, pentru mai multe localitați din Alba aflate sub avertizare cod portocaliu Un mesaj Ro-Alert a fost transmis vineri dupa-amiaza locuitorilor din mai multe zone din Alba, pentru care a fost emisa o avertizare meteorologica cu cod portocaliu, fiind asteptate averse torentiale, frecvente…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgenta populatiei din 9 judete ale tarii afectate de fenomenele meteo deosebite din acest an, in limita sumei de 7 milioane de lei. Potrivit hotararii ce va fi adoptate, in sedinta de astazi, vor primi ajutoare persoanele ale caror case au fost serios afectate, in urma…

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…

- In regiunea Herson, la situația din dimineața zilei de 17 iunie, ramin inundate 28 de localitați, apa este la nivelul de 1,09 m. Despre acest lucru a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența. Pe riul Nipru, in regiunea Herson, se observa o scadere treptata a nivelului apei, relateaza Noi.md…