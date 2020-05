Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca în opinia sa modul în care China gestioneaza criza provocata de noul coronavirus este o dovada ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda alegerile prezidentiale din luna noiembrie, transmite Reuters,…

- Numarul americanilor care aproba prestatia presedintelui Donald Trump a crescut cu 5 puncte procentuale in ultima saptamana, dar alegatorii inregistrati continua sa-l prefere, cu o marja restransa, pe democratul Joe Biden, releva un sondaj Reuters/Ipsos facut public marti, noteaza Agerpres. Sondajul,…

- Fostul președinte american Barrack Obama și-a anunțat în cele din urma susținerea pentru candidatura fostului sau vicepreședinte, Joe Biden, într-un efort de a uni Partidul Democrat înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, anunța Reuters.Dupa ce nu s-a implicat…

- "Suntem pe cale de a aplatiza curba, am avut o crestere neta a internarilor de 200", ceea ce reprezinta "cea mai mica cifra pe care am inregistrat-o de cand a inceput acest cosmar", a declarat guvernatorul in cadrul conferintei zilnice despre epidemie. Citeste si Coronavirus in Franta - Au…

- Senatorul american Bernie Sanders s-a retras din cursa prezidențiala a Partidului Democrat, miercuri, relateaza CNN . Retragerea lui Sanders din cursa ii lasa loc liber fostului vicepreședinte Joe Biden, care ramane, astfel, singurul candidat pentru nominalizarea partidului.

- Senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, care s-a bucurat pana de curand de o sustinere puternica in alegerile primare democrate, dar slabit dupa ce establishmentul democrat si-a exprimat sustinerea fata de rivalul sau Joe Biden, a iesit miercuri din cursa la fotoliul de la Casa Alba, recunoscand…

- Bernie Sanders și-a incheiat miercuri campania prezidențiala, ceea ce il face pe Joe Biden viitorul contracandidat al lui Donald Trump in cadrul alegerilor prezidențiale din 2020. Sanders a facut anunțul privind retragerea din procesul electoral prin intermediul unui apel cu echipa sa de campanie, conform …

- Joe Biden, favorit pentru obtinerea investiturii Partidului Democrat in cursa finala pentru Casa Alba, si-a majorat distanta in sondaje fata de presedintele in exercitiu Donald Trump, potrivit unui sondaj Reuters/ Ipsos publicat marti.