Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, la Digi24, ca banii din exploatarile offshore de gaze naturale din Marea Neagra care se duc la bugetul de stat pot fi investiți in „dezvoltarea retelelor de gaze sau/si in proiecte de energie sau de petrochimie”.

- Proiectul legii offshore, care stabilește masuri pentru exploatarea gazelor naturale din Mare Neagra, a ajuns miercuri la dezbatere și vot final in plenul Camerei Deputaților. In deschiderea dezbaterilor, ministrul energiei, Virgil Popescu, a criticat AUR pentru opoziția fața de acest proiect, acuzand…

- In Senat, prima Camera sesizata, in favoarea proiectului au votat toate partidele, mai putin AUR. In Camera Deputatilor, USR spune ca va sustine in continuare un amendament respins de Senat, care prevede ca profitul din exloatarea gazelor din Marea Neagra sa mearga spre Pilonul II de pensii. Ministrul…

- ”In aceasta sesiune parlamentara, liderii coalitiei au promis ca Legea offshore va fi aprobata si trimisa la promulgare. Avem deja astazi votul covarsitor pentru lege, in Senat si sunt convins ca intr-o saptamana, maxim doua, o vom avea aprobata si in Camera Deputatilor. Este posibil ca saptamana viitoare…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore, care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca statul roman va avea…

- Proiectul de modificare a Legii offshore, in dezbaterea plenului Senatului Foto: www.omvpetrom.com/ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Vazuta ca o speranța pentru asigurarea securitații energetice a țarii, proiectul de modificare a Legii offshore intra astazi în dezbaterea…

- Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat astazi raport comun de admitere adupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. In cadrul sedintei, ministrul energiei, Virgil Popescu, a explicat ca, prin adoptarea modificarilor la Legea offshore, se vor…

- Proiectul noii legi offshore a fost depus in Parlament USR asteapta de la Guvern detalii despre scenariile in baza carora au fost stabilite cifrele din proiect, dar si clarificari despre cum vor fi folositi banii din redevente si impozite ajunsi la buget USR va depune, in cadrul dezbaterilor parlamentare,…