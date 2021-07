Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de Coreea de Sud cu 4-0 (1-0), duminica, la Kashima, in Grupa B a turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar ramane in cursa pentru sferturile de finala. Echipa antrenata de Mirel Radoi a facut un meci foarte modest,…

- Canotajul romanesc a intrat in focurile Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020 inca din prima zi a competiției. Romania a avut doua echipaje care s-au calificat direct in semifinale, cele de dublu vasle, Ancuța Bodnar – Simona Radiș și Ioan Prundeanu – Marian Enache.

- Canotoarea Simona Radis a declarat, vineri, la finalul cursei in care s-a calificat alaturi de colega sa, Ancuta Bodnar, in semifinala probei de dublu vasle de la JO 2020, ca aurul olimpic este cea mai mare dorinta a sa si ca pentru acest obiectiv va lupta in fiecare cursa. …

- Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au calificat in semifinalele Jocurilor Olimpice la dublu vasle cu cel mai bun timp. Ele au concurat in seria a doua dintre cele trei programate și au terminat cursa in 6:49.79. Tot in semifinale s-au calificat și Ionuț Prundeanu și Marian Enache, dupa ce au…

- Echipajele Nicoleta Ancuta Bodnar/Simona Geanina Radis si Ioan Prundeanu/Marian Florian Enache s-au calificat, vineri, în semifinalele probelor de dublu vâsle feminin, respectiv dublu masculin la competiția de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Florin Marian Enache și Ionuț…

- Doar cateva zile ne mai despart de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. O editie atipica din cauza pandemiei, dar cu aceeasi ambitie din partea sportivilor de a urca pe podium. Romania merge la Olimpiada cu o delegatie foarte numeroasa la canotaj, aproape 40 de sportivi.

- Federatia Romana de Canotaj a prezentat, in cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv National Snagov, lotul de 36 de sportivi care vor reprezenta tara noastra, la aceasta disciplina, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania va participa la competitia din Japonia cu un numar record de echipaje,…

- Tenismenul moldovean Radu Albot se retrage din cursa Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Anunțul a fost facut astazi de sportivul moldovean, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Starea de sanatate sta in spatele decizie de a se retrage, insa promite ca va reveni in forța la alte competiții internaționale.