Ponta vrea să sprijine firmele din Horeca afectate de coronavirus. "Să se amâne cu trei luni plata contribuțiilor și impozitelor" „Nu erau propuneri din mintea mea. Eu mi-am pastrat o echipa cu care am lucrat ca prim ministru patru ani, oamenii pe care ii intreb de fiecare data. Vreau sa spun de la inceput: Maine facem un amendament la legea pe care o dezbatem și o aprobam maine in Camera Deputaților pentru toate firmele din horeca hoteluri, maine vreau sa punem amendament, sper sa avem sprijin de la toate grupurile parlamentare, sa se amane cu trei luni plata contribuțiilor și impozitelor pe salarii. Ei acum au angajați, vin degeaba la munca, ei trebuie sa ii plateasca. Daca le cerem sa mai plateasca 70%… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

