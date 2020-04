Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marți, la Marius Tuca Show, ca nu regreta ca a votat demiterea Vioricai Dancila din functia de premier. „Nu era bun de prim-ministru”, spune Ponta, care nu e...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii cere premierului Ludovic Orban sa demisioneze. Reacția lui Ponta vine dupa ce Victor Costache, ministrul Sanatații, și-a depus mandatul.Reactia acestuia vine dupa plecarea din Guvern a lui Victor Costache. Citește și: SURSE Romania TV: Gheorghe…

- Liderul Pro Romania sustine ca avem "trei domenii importante: sanatate, energia si zona alimentara" si a cerut Guvernului sa emita o ordonanta de urgenta pentru a veni in sprijinul producatorilor din industria alimentara. "Peste doua saptamani, o luna si jumatate o sa avem probleme serioase.…

- De doua zile autoritațile nu mai prezinta situația pe județe a cazurilor confirmate cu coronavirus – au blocat accesul publicului la harta interactiva și au eliminat tabelele cu situația pe județe, potrivit hotnews. De sambata și prefecții au fost instruiți sa nu mai dea nici o informație despre testele…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Ludovic Orban și-a depus mandatul. Liderul Pro Romania a declarat in exclusivitate, la Antena 3, ca el i-a avertizat pe Iohannis și liderul PNL ca va fi un mare dezastru daca liberalii vor ajunge la guvernare.Ion Cristoiu prevede un viitor sumbru…

- "Noi avem termen 1 martie termen de desemnare a candidaților la funcțiile de primar și de președinte de Consiliu județean. Le-am spus colegilor ca odata finalizata aceasta procedura, nu voi mai accepta niciun fel de atac impotriva candidaților desemnați de PNL pentru ca nu este normal sa fie criticați…

- "In ceea ce priveste plafonarea indemnizatiilor, nu am plafonat indemnizatiile numai pentru primari si viceprimari. Am plafonat indemnizatiile pentru toti cei care primesc indemnizatii din functii de demnitate publica: pentru parlamentari, pentru ministri, pentru presedintele Romaniei, pentru mine,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi seara ca, in opinia sa, desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, este "o chestiune neserioasa" si e convins ca propunerea facuta de presedintele Klaus Iohannis nu va fi votata in Parlament.…